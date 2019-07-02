Oyuncak Hikayesi 4 yılın rekorunu kırdı (28-30 Haziran 2019 gişe rakamları)
Oyuncak Hikayesi 4, bu yıl üst üste iki hafta bir numarada kalan ilk animasyon oldu. Filmi bu hafta sonu 74.327 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin ilk sırasındaki yerini korudu. Film, vizyondaki onbir günün ardından toplam 288.283 seyirci tarafından izlendi.
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1
Dostumun Yolculuğu / A Dog’s Journey
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2
Sahir Deep Web
923
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3
Ateşle Oynayanlar / Joueurs
1.056
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4
İfrit
1.390
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5
Laurel ile Hardy / Stan & Ollie
1.735
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6
Kahraman Prens Sualtı Maceraları / The Underwater Adventures of Sadko
5.495
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7
Yesterday
7.239
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8
Geçmiş Olsun
14.767
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9
Annabelle 3 / Annabelle Comes Home
63.411
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10
Oyuncak Hikayesi 4
74.327