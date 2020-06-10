İHA - Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 15:20 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:38
Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı.
Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti.
Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın" diye konuştu.
Sanatçının oğlu Alper Atik ise annesiyle son günlerinde hep beraber olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aslında 2-3 yıllık bir sürecin son 1,5 ayını hastanede tedaviyle geçirdi. Çok üzücü bir şey, çok üzüldük. Hep beraberdik. Bir gün kötü oldu, o gün de yoğun bakıma aldılar. Hiç istemiyordu yoğun bakıma gitmeyi ama orada da Allah uzun tutmadı onu. Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna. Hiç tanışmamış sadece televizyondan tanıyanlar için de bir anne, bir teyze, bir kardeş gibiydi. Gerçek hayatta neyse oydu aslında. Acımız büyük."
"ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA FİŞ"
Asıl adı Mürşide Arsoy olan Ayşegül Atik, 1948'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan usta oyuncu, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.
IŞIL YÜCESOY
"Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı Ayşegül Atik... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar..."
ALİ SUNAL
"Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı."
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN:"
"'Ama bunu söylemenize gerek yok ki; ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi"... Güle güle Ayşegül Atik..."
MELEK BAYKAL
"Sene 1970; Ankara Devlet Konservatuvarı'na başladığım sene... Ayşegül'üm bana ablalık yaptığın günleri unutamam. Dünyalar güzelim, ne güzel insandın sen. Pamuk gibi erdemli, dürüst, iyi yürekli, öğretici sevecen... Canımın içi çok üzüldüm. Nurlarda uyu, mekanın cennet olsun. Her zaman güzel hatırlayacağız seni."
CEYDA DÜVENCİ
"Seni asla unutmayacağım. Instagram'ı açınca karşıma çıktın canım Ayşegül Atik."