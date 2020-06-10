Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti.

Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın" diye konuştu.