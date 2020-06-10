Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

80'li yıllardaki Ali Atik'le birlikte çektikleri kamu spotunda söylediği "Önce alışveriş sonra fiş" sözüyle hafızalara kazınan, En Son Babalar Duyar dizisiyle yeni neslin sevgisini kazanan Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

İHA - Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 15:20 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:38

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı.

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 2
Cenaze törenine katılan Atik'in eski eşi Ali Atik, oyuncunun son yıllarda kanser hastalığına yakalandığını belirterek, "Çok çaba gösterdi. Hastanedeki görevliler ve doktorlar da çok çaba sarf etti. Ancak yenemedi, maalesef yenildik. Hayatın kaçınılmaz sonlarından biri de bu. Yapacak bir şey yok. Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk" diye konuştu.
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 3

Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti.

Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın" diye konuştu.

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 4

Sanatçının oğlu Alper Atik ise annesiyle son günlerinde hep beraber olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında 2-3 yıllık bir sürecin son 1,5 ayını hastanede tedaviyle geçirdi. Çok üzücü bir şey, çok üzüldük. Hep beraberdik. Bir gün kötü oldu, o gün de yoğun bakıma aldılar. Hiç istemiyordu yoğun bakıma gitmeyi ama orada da Allah uzun tutmadı onu. Herkesin gönlünde taht kurmuş biri. Mesajlar, telefonlar, ben yani inanamadım bu kadar da çok olduğuna. Hiç tanışmamış sadece televizyondan tanıyanlar için de bir anne, bir teyze, bir kardeş gibiydi. Gerçek hayatta neyse oydu aslında. Acımız büyük."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 5
Cenaze namazına Ayşegül Atik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 6
Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 7

"ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA FİŞ"

Asıl adı Mürşide Arsoy olan Ayşegül Atik, 1948'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan usta oyuncu, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 8
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde dersler veren Ayşegül Atik, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı.
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 9
Sanatçı, Şen Yuva ve Kısmetim Otel, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosunda Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi'nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda rol almıştı.
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 10

ÜNLÜLERİN AYŞEGÜL ATİK MESAJLARI

IŞIL YÜCESOY

"Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı Ayşegül Atik... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar..."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 11

ALİ SUNAL

"Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 12

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN:"

"'Ama bunu söylemenize gerek yok ki; ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi"... Güle güle Ayşegül Atik..."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 13

MELEK BAYKAL 

"Sene 1970; Ankara Devlet Konservatuvarı'na başladığım sene... Ayşegül'üm bana ablalık yaptığın günleri unutamam. Dünyalar güzelim, ne güzel insandın sen. Pamuk gibi erdemli, dürüst, iyi yürekli, öğretici sevecen... Canımın içi çok üzüldüm. Nurlarda uyu, mekanın cennet olsun. Her zaman güzel hatırlayacağız seni."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 14

CEYDA DÜVENCİ

"Seni asla unutmayacağım. Instagram'ı açınca karşıma çıktın canım Ayşegül Atik."

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 15
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 16
Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı - 17

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