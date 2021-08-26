Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin yakından tanıdığı sanatçı Metin Çekmez, dün Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 76 yaşındaki oyuncu bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 18:39

Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 1
Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 2
Çekmez'in cenazesi, Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi Hikmet Bayrak Camisi'ne getirildi. Burada oyuncu Çekmez'in eşi Sabriye Tezer ve kızı Aslı Çekmez, taziyeleri kabul etti.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 3
Gazetecilere açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin "Nerede ölürsem beni oraya defnedin" dediğini anlattı.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 4
Çok üzgün olduğunu aktaran Aslı Çekmez de "Beklemiyordum ben açıkçası böyle bir şey olacağını. Midesini delmişti, iyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı. Onunla uğraşıyorduk. İyiye gidiyordu ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Kalbi durdu. Kurtaramadık." dedi.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 5
Sanatçı Mahmut Tuncer ise Çekmez'in bu işin emekçilerinden olduğunu belirterek "Kemal Sunal filmlerini hatırlarsak oradan başlayan bir film çizelgesi vardır. Yani insanların tanıdığı çizgiden bahsediyorum. Çok emek vermişti. Sonlara doğru çok iyi bir çıkış yakaladı bu dizilerde. Muvaffak oldu. Fakat Mevla bu zamana kadar kendisine müsaade etti. Çok iyi bir adamdı. Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 6
Oyuncu Murat Garip Ağaoğlu ise "Tiyatro sinema ve dizi camiası çok önemli bir insanı kaybetti. Metin Çekmez, gölgesinde dinlendiğin ulu bir çınardı. İnsana sevgiyle yaklaşan, huzur veren biriydi. Böyle güzel insanlar tek tek terk ediyorlar bizi. Onu hiç unutmayacağız, çok seviyoruz." diye konuştu.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 7
Kılınan cenaze namazının ardından Çekmez'in naaşı Davutlar Osmaniye Mezarlığı'na defnedildi.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 8
Kanser tedavisi gören Çekmez, dün Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 9

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi.

Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir 'alaylı' olarak gelişimini sürdürdü.
Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 10

1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.

Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti.

Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 11

ROL ALDIĞI PROJELER

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek - Cem Akyoldaş - 2005

Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 12

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt - 2004

Baba - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin - 1999

Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 13

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar - Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı - 14

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