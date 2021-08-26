Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin yakından tanıdığı sanatçı Metin Çekmez, dün Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 76 yaşındaki oyuncu bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 18:39

Aydın'da 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmez'in cenazesi, Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi Hikmet Bayrak Camisi'ne getirildi. Burada oyuncu Çekmez'in eşi Sabriye Tezer ve kızı Aslı Çekmez, taziyeleri kabul etti.

Gazetecilere açıklama yapan Sabriye Tezer Çekmez, eşinin "Nerede ölürsem beni oraya defnedin" dediğini anlattı.

Çok üzgün olduğunu aktaran Aslı Çekmez de "Beklemiyordum ben açıkçası böyle bir şey olacağını. Midesini delmişti, iyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı. Onunla uğraşıyorduk. İyiye gidiyordu ama böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Kalbi durdu. Kurtaramadık." dedi.

Sanatçı Mahmut Tuncer ise Çekmez'in bu işin emekçilerinden olduğunu belirterek "Kemal Sunal filmlerini hatırlarsak oradan başlayan bir film çizelgesi vardır. Yani insanların tanıdığı çizgiden bahsediyorum. Çok emek vermişti. Sonlara doğru çok iyi bir çıkış yakaladı bu dizilerde. Muvaffak oldu. Fakat Mevla bu zamana kadar kendisine müsaade etti. Çok iyi bir adamdı. Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Garip Ağaoğlu ise "Tiyatro sinema ve dizi camiası çok önemli bir insanı kaybetti. Metin Çekmez, gölgesinde dinlendiğin ulu bir çınardı. İnsana sevgiyle yaklaşan, huzur veren biriydi. Böyle güzel insanlar tek tek terk ediyorlar bizi. Onu hiç unutmayacağız, çok seviyoruz." diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Çekmez'in naaşı Davutlar Osmaniye Mezarlığı'na defnedildi.

Kanser tedavisi gören Çekmez, dün Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi.



Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir 'alaylı' olarak gelişimini sürdürdü.

1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı. Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti.

ROL ALDIĞI PROJELER Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014 20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012 Leyla'nın Evi - 2012 Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011 Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006 Kuşdili - 2006 Büyük Buluşma - 2006 Köpek - Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004 Zümrüt - 2004 Baba - 2003 Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000 Güvercin - 1999 Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996 İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994 Zirvedekiler - 1993 Süper Baba - 1993 Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991 Sis : Zülfü Livaneli - 1987 Kurtar Beni - 1987 Kurbağalar - Şerif Gören - 1985 Atla Gel Şaban - 1984 Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984 Firar - 1984 Boşver Arkadaş -1974 Yalancı Yarim - 1973 Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

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