Oyuncu Metin Çekmez' son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 18:39
1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.
Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti.
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek - Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt - 2004
Baba - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin - 1999
Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar - Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972