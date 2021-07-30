Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı

Oyuncu Naz Çağla Irmak, Neslican Tay rolü için saçlarını kazıttı. Irmak yeni imajını sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte ayrıntılar ve filmin setinden kareler...

30.07.2021 - 15:45

Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 1
Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen ancak mücadelesini 2019 yılında kaybeden Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri devam ediyor.
Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 2
Filmde Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.
Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 3
Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'ın son halini sosyal medya hesabından da yayınladı.


Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 4
Irmak, "Neslican'ın ilham veren öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyorum" dedi.
Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 5
Bu filmle kanser ile mücadele eden her türlü zorluğa karşı umudunu kaybetmeyen Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.


Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 6
Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.


Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı - 7
Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

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