Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı
Oyuncu Naz Çağla Irmak, Neslican Tay rolü için saçlarını kazıttı. Irmak yeni imajını sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte ayrıntılar ve filmin setinden kareler...
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30.07.2021 - 15:45
Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen ancak mücadelesini 2019 yılında kaybeden Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri devam ediyor.
Filmde Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.
Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'ın son halini sosyal medya hesabından da yayınladı.
Irmak, "Neslican'ın ilham veren öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyorum" dedi.
Bu filmle kanser ile mücadele eden her türlü zorluğa karşı umudunu kaybetmeyen Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.
Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
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