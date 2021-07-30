Oyuncu Naz Çağla Irmak'tan Demir Kadın Neslican filmi paylaşımı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen ancak mücadelesini 2019 yılında kaybeden Neslican Tay 'ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri devam ediyor.

Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'ın son halini sosyal medya hesabından da yayınladı.

Bu filmle kanser ile mücadele eden her türlü zorluğa karşı umudunu kaybetmeyen Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.





