Oyuncu Semra Dinçer'e veda

Haberler - DHA 02.11.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 15:40
Oyuncu Semra Dinçer, iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi.
Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.
Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.
Dinçer'in musalla taşındaki tabutunun kapağı olmaması ve bu şekilde son yolculuğuna uğurlanması dikkat çekti. Konu hakkında ntv.com.tr'ye açıklama yapan Osmaniye Camii İmamı Nurettin Şahin, usta oyuncunun yakını olduğunu dile getirerek, "Tabut kapağının olmamasının dinde bir karşılığı yok. Köyde bizim tercihimiz olarak kapaksız defnediyoruz. Hem kadın-erkek ayrımını insanlar daha kolay yapmış oluyor. Hem de burada corona döneminde de bir alışkanlık oluştu" diye konuştu.
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.