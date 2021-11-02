Oyuncu Semra Dinçer'e veda

Dinçer'in musalla taşındaki tabutunun kapağı olmaması ve bu şekilde son yolculuğuna uğurlanması dikkat çekti. Konu hakkında ntv.com.tr'ye açıklama yapan Osmaniye Camii İmamı Nurettin Şahin, usta oyuncunun yakını olduğunu dile getirerek, "Tabut kapağının olmamasının dinde bir karşılığı yok. Köyde bizim tercihimiz olarak kapaksız defnediyoruz. Hem kadın-erkek ayrımını insanlar daha kolay yapmış oluyor. Hem de burada corona döneminde de bir alışkanlık oluştu" diye konuştu.