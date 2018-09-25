Ozan Güven: Fikret Mualla ne güzel film olur, ne güzel oynanır (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
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Oyuncu Ozan Güven Instagram hesabından okuduğu kitabı yayınladı. Güven'in yanı sıra birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1
Ozan Güven
Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino
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2Ceyda Düvenci:
Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...
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3Fazıl Say
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4
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
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5
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
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6
Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
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7
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
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8
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
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9
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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10Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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11
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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12
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
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13
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
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14Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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15Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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16Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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17Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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18Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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19Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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20Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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21Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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22Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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23Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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24Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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25Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami
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BONUS: Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı.
A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles
Nine Pints - Yazar: Rose George
The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier
Upheaval - Yazar: Jared Diamond
Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss