1 Ozan Güven'in Contemporary İstanbul’dan eli boş dönmediği ortaya çıktı. 44 yaşındaki sanatçı

Ali Elmacı'nın Senin gibi olmak istiyorum (Want to be Like You III / 120x100cm) eserini Instagram hesabından "Hoşgeldin" notuyla paylaştı.

2 Otomobil koleksiyonuyla da bilinen Cem Yılmaz, resim koleksiyoneri olma yolunda da hızla ilerliyor. Ünlü komedyenin koleksiyon unda yerli ve yabancı birçok sanatçının eserleri yer alıyor.

3 İsmet Doğan, Çağatay Odabaş, Emre Yusufi, Colin Christian, Jean-Michel Basquiat, Alexander Johnston Musgrove ve Andrea Kowch gibi sanatçıların eserlerine şimdiye kadar servet ödeyen Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Ozan Güven gibi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki Contemporary İstanbul’dan eli boş ayrılmadı. Galeri 77’nin sergisini gezen Cem Yılmaz, Daron Mouradian’a ait iki eser aldı. Pequod adlı tabloya 66 bin dolar, Portre 4’e ise 20 bin dolar ödedi.

4 Çağan Gökbakar Instagram hesabından 24 bin euro değerindeki Neşe Erdok tablosuyla (Otoportre - 2008) paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen fotoğrafın altına "Neşe Erdok'um ile..." notunu düştü.





5 38 yaşındaki komedyen daha önce de Kemal Önsoy’un Güneş adlı yağlı boya tablosu için120 bin lira ödemişti.

6 VOLKAN DEMİREL (FENERBAHÇE) - TİGRAN'DAN 100 BİN $'LIK TABLO

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, müzayede ve sergileri düzenli olarak takip eden isimlerden... Bunda eşi Zeynep Demirel'in katkısı büyük. Demirel Ailesi'nin evinde birçok sanat eseri bulunuyor. Evlerinin antresinde Devrim Erbil imzalı harika bir eser yer alıyor. Devrim Erbil, Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü temsilcilerinden biri. Onun çalışmalarında, mavi rengin ve çizginin yoğunluğu hemen göze çarpıyor. Demireller'in evindeki tablo da mavi renkte. Geleneksel Türk ve Doğu sanatları ile Batı resim geleneğini ustaca harmanlayan sanatçının resimlerinde İstanbul özel bir yer tutuyor.





7 Demirel Ailesi'nin evlerinin salonunda Ali Elmacı'ya ait üç tablo ile bir heykel de bulunuyor. Türk sanatseverlerin son dönemde yakından takip ettiği isimlerin başında gelen Ermeni sanatçı Tigran Tsitoghdzyan'ın 100 bin dolar değerindeki yağlı boya tablosu da, evin en güzel duvarında yer alıyor.

8 GÖKHAN GÖNÜL (BEŞİKTAŞ) - 'İSMAİL ACAR'IN ESERLERİNDE HUZUR BULUYORUM'



Beşiktaşlı Gökhan Gönül, tam bir resim tutkunu... Gönül'ün takip ettiği sanatçıların başında İsmail Acar yer alıyor. Gönül'ün evinde Acar'ın beş eseri bulunuyor. Ünlü futbolcu, Acar'ın eserlerinin çok derinlikli olduğunu, onun tablolarında güzellik ve huzur bulduğunu söylüyor.

9 Ünlü futbolcu, Osmanlı eserlerine ilgi duyuyor; özellikle evindeki Fatih Sultan Mehmet ve Kız Kulesi tablolarını çok seviyor. İsmail Acar, sergi gelirinin bir kısmını yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Böylece Gönül de yardımda bulunmuş oluyor ve alkışı hak ediyor. Jenerasyonunun öncü isimlerinden İsmail Acar; eserleriyle Doğu ile Batı'yı birleştirirken, çocukluğunun geçtiği Anadolu'nun ve yaşadığı İstanbul'un geçmişini çağdaş bir yorumla işliyor.

10 MESUT ÖZİL (ARSENAL) - KOLEKSİYONERLERİN PEŞİNDE OLDUĞU TABLO ONUN EVİNDE!

Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in Londra'daki dillere destan evinde harika sanat eserleri var. Sanata olan ilgisini her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu, Gökhan Gönül gibi Osmanlı eserlerine ilgi duyuyor.

11 Özil'in içinde sinema salonu da yer alan evinde iki Osmanlı eseri yer alıyor. Evinin antresini, III. Selim'in tablosu süslüyor. Bu tablo; birçok koleksiyonerin beğendiği ve peşinde olduğu bir esermiş. Rövaşatanın büyüğünü evindeki sanat eserleriyle yapan Özil'e sanatla kalmasını diliyoruz.

12 EMRE BELÖZOĞLU (BAŞAKŞEHİR) - EVDE DEĞİL GALERİDE YAŞIYOR!

Türk futbolunun en başarılı isimlerinden, Başakşehir takımının kaptanı Emre Belözoğlu'nun evi sanat galerisi, hatta müze gibi! Eşi Tuğba Belözoğlu'nun sanata büyük ilgi duyduğunu söyleyen ünlü futbolcu, vakit buldukça eşiyle müzayedelere katıldığını belirtiyor.

13 Belözoğlu çiftinin evindeki birbirinden değerli tabloların hepsi Tuğba Belözoğlu'nun seçimi. Evin antresinde Adem Genç imzalı bir tablo, yemek masasının yanındaki duvarda bir Hüsamettin Koçan tablosu, TV koltuğunun arkasındaki duvarda Suat Akdemir'in bir eseri, şöminenin üzerinde ise İsmail Acar'ın bir tablosu yer alıyor. Evdeki dikkat çekici tablolardan birinde imzası bulunan Hüsamettin Koçan; eserlerinde Anadolu'nun kültürel geleneğini, Selçuklular ve Osmanlılar'dan kalan bir mirasın çok daha ötesine taşıyor.

14 BURAK YILMAZ (TRABZONSPOR) - 'SANAT İNSAN RUHUNA İYİ GELİYOR'

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın sanatsever yönü pek bilinmiyor. Ancak ünlü futbolcu, kültür zenginliğimizin farkında olmamız gerektiğini ve sanatın insan ruhuna iyi geldiğini söylüyor.

15 Geleneksel sanatların geçmişten günümüze köprü görevi gördüğüne inanan Yılmaz, en çok minyatür sanatının anlatım dilini seviyor. Ünlü futbolcunun evinde Mimsanat Akademisi sanatçılarından Nilgün Gencer'e ait İstanbul ve Trabzon minyatürü yer alıyor. Zengin minyatür koleksiyonunun yanı sıra çağdaş sanata da ilgi duyan Burak Yılmaz, genç sanatçı Dilahan Doğan'ın eserlerine de evinde yer veriyor.

16 SERDAR AZİZ (GALATASARAY) - EN SEVDİĞİ ESER FUTBOLCU TABLOSU

Galatasaraylı stoper ve milli futbolcu Serdar Aziz, sanatın her dalını yakından takip ediyor. Aziz'in sanat merakında eşi Tuğçe Aziz'in büyük payı var. Mimarlık fakültesini dereceyle bitiren Tuğçe Aziz, tüm sergileri yakından takip ediyor.





17 Eşiyle birlikte sergileri takip eden Serdar Aziz'in en sevdiği eserler arasında, Barış Yıldız'ın futbolcu tablosu yer alıyor. Mavi rengin ağırlıkta olduğu tabloda; futbol oynayan birisi, binalar ve bir stadyum resmedilmiş. Serdar Aziz, tabloyu kendisini anlatan bir eser olarak yorumluyor. Duvarında jenerik olacak güzellikte bir tabloya yer veren futbolcuyu tebrik etmek gerek.