Vegan oyuncu Joaquin Phoenix’ten hayvanları anlatan belgesel

25.02.2020 - 08:04
Vegan olduğu bilinen ve 92. Oscar Ödülleri töreninde vegan menü hazırlanmasını sağlayan Oscar’lı yıldız Joaquin Phoenix, hayvanların duygularını anlatan Gunta filminin baş yapımcılığını üstlenmeye hazırlanıyor.
Ödüllü Rus yapımcı Victor Kossakovsky'nin yarattığı Gunta filmi, bir domuzun günlük hayatını ve ikisi inek, biri tavuk üç arkadaşın hayatını konu alıyor.
Kossakovsky, daha önce dünyanın farklı yerlerindeki su kütlelerini inceleyen 2018 yapımı belgesel Aquarela'yı çekmişti.
“Gunda'dan derinlemesine etkilendiğini” söyleyen 45 yaşındaki oyuncu ABD'li Phoenix, insanların hayvan zekasını algılama şeklini değiştireceğini umduğu film için, "Varoluş üzerine içsel bir meditasyon" yorumunu yaptı. Phoenix, ayrıca belgeselin çok önemli ve sanatsal bir film olduğunu da belirtti.
Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Phoenix, 2020 Oscar Ödülleri’nde, “Sessizlerin sesiyiz. Hepimiz adaletsizliğe karşı savaşıyoruz. Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz” demişti. "Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum" diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix'ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirmişti: "İçinizdeki sevgiyle yardım elinizi uzatın, huzur da peşinden gelecektir."
Ünlü oyuncu, Oscar’dan iki gün sonra Los Angeles'taki mezbahadan bir inek ve buzağı kurtarırken görüntülenmişti. Hayvanlar daha sonra çiftlik sığınağı olarak kullanılan tesise nakledilmişti.