Vegan oyuncu Joaquin Phoenix’ten hayvanları anlatan belgesel

“Gunda'dan derinlemesine etkilendiğini” söyleyen 45 yaşındaki oyuncu ABD'li Phoenix, insanların hayvan zekasını algılama şeklini değiştireceğini umduğu film için, "Varoluş üzerine içsel bir meditasyon" yorumunu yaptı. Phoenix, ayrıca belgeselin çok önemli ve sanatsal bir film olduğunu da belirtti.