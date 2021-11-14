Pamukkale'de Discovery Channel için belgesel çekiliyor

Yardımcı, "Pamukkale hem film hem de dizi sektörünün olmazsa olmazlarından. Buraya ziyaret etmeden Ege turu yapamazsınız. Antalya'ya gittiniz, oradan buraya gelmezseniz Türkiye'ye gelmiş sayılmazsınız. Günübirlik turlarla buraya ve diğer şehirlere devam eden bir yol güzergahı var. O nedenle biz çok önem veriyoruz. Discovery Channel'ın bu ilk belgeseli olmayacağını ve devamının da geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.