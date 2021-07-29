'Pandemic' balesi gösterime hazır

"EVLERDE DANS EDEMEDİK"



Antalya DOB'ta 2006 yılından beri dans eden sanatçı Müge Öz, projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Proje, tüm dünya insanlarının yaşamış olduğu pandemi sürecisini ele alıyor. Süreçte evlerimizde dans edemedik, hareket edemedik, hiçbir şey yapamadık. Bu durum bizi negatif yönde etkiledi. Eserde rol alınca da yaşadığımız sıkıntılarımızı sahneye aktarabildik" diye konuştu.

"YAŞADIKLARIMIZI SAHNELEDİK"



Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, pandemi sürecini anlatan bir sanat eseri olarak dünyada ilk olduğuna dikkat çekti. Ersoy, "Yaşadıklarımızı, duygularımızı sahnede beden dili ile anlatmaya çalışıyoruz. Umarım izleyenler de bizim anlatmak istediğimiz duygularımızı, düşüncelerimizi en net bir şekilde algılayacak, bizi alkışlarıyla destekleyecekler" dedi.