Para dansta milli sporcu Gizem Sarıgöl: Engellilere konservatuvar açılmasını istiyorum

Samsun'da 2004 yılında para dans sporu ile tanışan ve Türkiye'de bu sporun öncülerinden olan 22 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Gizem Sarıgöl, kendisi gibi para dans sporcuları yetiştirmek istiyor.

İlk antrenörü Gamze Birsöz Koç sayesinde tekerlekli sandalye ile dans etmeye başlayan Gizem Sarıgöl, yıllar içinde kendisini geliştirerek 2019'da Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı'na seçildi ve Türkiye'yi çeşitli yarışmalarda temsil etti.