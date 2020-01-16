Parasite (Parazit) mini dizi oluyor

77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nde Yabancı Dilde En Film seçilen, 4 dalda BAFTA, 6 dalda Oscar adaylığı kazanan Parasite (Parazit) filmi dizi oluyor. Yönetmen Bong Joon Ho projeyle ilgili "İki saate sığdıramayacak kadar çok fikrim vardı. Projeyi mini dizi olarak düşünüyorum" dedi.

2019'da Cannes dahil AACTA, AFI, Toronto gibi festivallere damga vuran, 2020'ye ise Altına Küre'de (Golden Globe) kazandığı Yabancı Dilde En Film ile başlayan Parasite (Parazit), yıl boyuncu adından daha çok söz ettirecek.





Kazansın ya da kazanmasın; 4 dalda BAFTA adaylığının yanı sıra 6 dalda aday gösterildiği Oscar ödüllerinde En iyi film ve En iyi yabancı film dallarına aynı anda aday olan 6. film olarak akademi tarihine geçen Parasite dizi oluyor.





Parasite'in HBO ekranlarında yayınlanacağının açıklaması sonrası Deadline'a konuşan

Yönetmen Bong Joon Ho "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum"

Mart ayında çekimlerine başlanması beklenen dizinin İngilizce mi Korece mi yayınlanacağı ise henüz belli değil.







PARASİTE FİLM KONUSU



Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi ve Hye Jin Jang'in boşrollerinde oynadığı, Güney Kore'de tüm gişe rekorlarını kırarak 10 milyon izleyiciye ulaşan ve ülkesinin Oscar adayı olan Parazit'in merkezinde birbirinden derin farklarla ayrılan Park ve Kim aileleri var.

Neredeyse sefalet içinde yaşayan Kim Ailesi'nin fertleri gerçek kimliklerini bir şekilde saklayarak birer birer, zenginlikleri sınır tanımayan Park Ailesi'nin hizmetine giriyor. Bu tuhaf birliktelik sürerken sınıf atlama çabası ve servet kibrinin yol açtığı trajikomik olaylar ardı ardına gerçekleşiyor. Parazit, güçlü sinema dili ve sürprizlerle dolu, sağlam senaryosuyla öne çıkıyor.



