Parazit filmi 2020 Oscar ödüllerinde en iyi film seçildi! İşte Parazit (Parasite) filmine dair bilinmesi gerekenler

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazandı. Altın Küre ve SAG Ödülleri’ne de damga vuran Güney Kore yapımı film, pek çok eleştirmen tarafından sadece 2019’un değil 2010’ların da en iyi filmleri arasında gösterildi. İşte Parazit’e dair bilinmesi gerekenler...

OSCAR'DA BİR İLK

Güney Kore yapımı Parasite, 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo seçildi. Oscar'a 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti.

SAG'DA BÜYÜK ÖDÜL

Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanan; En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen gibi ana kategoriler ile En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere 6 dalda Oscar adayı olan Parazit (Parasite) filmi dün gece de 2020 SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri’nde büyük ödülü kazandı.

AKADEMİ TARİHİNE GEÇTİ

Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçilen ödül avcısı Güney Kore yapımı Parazit, pek çok Hollywood yapımının önüne geçti. Oscar ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Uluslararası Film dallarına aynı anda aday olan 6. film olarak Akademi tarihine adını yazdırdı.

ALTIN PALMİYE KAZANDI

Aynı zamanda hikayesini de yazan Bong Joon-ho tarafından yönetilen, 2019 yapımı film, geçen yıl Cannes Film Festivali’nde de Altın Palmiye kazandı. Bu ödülü alan ilk Kore filmi unvanını da elde etti. Film, 2013'teki Mavi En Sıcak Renktir filminden beri ödülü oy birliğiyle alan ilk film olma özelliğini de taşıyor.

KARA KOMEDİ VE GERİLİM FİLMİ

Korece adı ‘Gisaengchung’ olan kara komedi, gerilim türündeki filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won’nun elinden çıkma. Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam.

ÖZENLİ ÇEKİM

Filmin 18 Mayıs 2018'de başlayan çekimleri 77 gün sonra tamamlandı. Filmin ödüllü sanat yönetmeni Lee Ha-Jun, çekimler sırasında ışığın geliş açısına özel bir önem verdi, hatta bunun için setin yerini güneş ışığının geliş açısına göre sürekli değiştirdi.

150 MİLYON DOLAR HASILAT

Güney Kore tarihinin en yüksek hasılatlı filmleri listesinde 3’üncü sırada yer alan Parazit, Altın Küre’yi kazanmasının ardından dünya çapında elde ettiği hasılatı 150 milyon doların üstüne çıkardı. Filmin bütçesi ise 11 milyon dolardı.

FİLM NE ANLATIYOR?

Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak girişi etrafında sınıf farklarını, kapitalizmi ve aile ilişkilerini ele alıyor. Bir tarafta soyla gelen servetin klasik bir tablosunu sergileyen Park ailesi, diğer tarafta ise sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip olmayan Kim ailesi var. Şans veya kader sonucusu bu iki ev halkı bir şekilde bir araya geliyor ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen seziyor. 

Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim ailesi çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştiriyor. Kim'ler ‘vazgeçilmez’ lüks hizmetler sunarken, Park’lar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine karşı kaybediyor. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşıyor. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettiği konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak veriyor. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit ediyor. İki aile arasında başlayan mücadeleye kan ve gözyaşı dahil oluyor.

İLHAM VEREN FİLMLER

Filmin yönetmeni Bong Joon-ho, Parazit’i çekerken ve yazarken kendisine ilham veren filmleri şöyle sıraladı: Hanyo (The Handmaiden-1960), Seremoni (La cérémonie-1995), Que la bête meure (The Beast Must Die-1969), Genç Hizmetçiler (The Servant-1963), Sapık (Psycho-1960).

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Parasite, pek çok film eleştirmeni tarafından sadece 2019’un değil 2010’ların en iyi filmleri arasında da değerlendirildi.

MİNİ DİZİ OLUYOR

Parazit ile ilgili gelen en son haber, mini diziye dönüştürüleceği. Yönetmen Bong Joon-Ho projeyle ilgili "Senaryoyu yazarken iki saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum” dedi. Yönetmen ayrıca, “Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" ifadesini kullandı. Mart ayında çekimlerine başlanması beklenen dizinin İngilizce mi Korece mi yayınlanacağı ise henüz belli değil.
PARAZİT FİLMİ FRAGMANI (İZLE)

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