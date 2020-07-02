Paris Jackson'ın Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı filme karşı imza kampanyası

ntv.com.tr 02.07.2020 - 10:04
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Michael Jackson’ın oyuncu, model ve şarkıcı kızı Paris Jackson, Hz. İsa’yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı yeni filmiyle gündemde. 22 yaşındaki Jackson’ın başrolleri Bella Thorne ve Gavin Rossdale ile paylaştığı film için Hıristiyan gruplardan tepki gecikmedi. Habit adlı film, “Hıristiyanofobik çöp” olarak nitelendirilerek engellenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Şimdiye kadar 260 binden fazla imza toplandı.
Filmin çekileceği ilk olarak nisan ayında duyurulmuştu. Rock-n-roll görünümlü İsa Mesih'in dağınık saçları ve burun halkası olan bir kadın olarak canlandırılacağı açıklansa da bir lezbiyen olarak tasvir edileceği daha önce belirtilmemişti. Dolayısıyla bu bilginin filme dair tartışmaları alevlendirmesi bekleniyordu.
Filmde Bella Thorne, Hz. İsa fetişi olan ve rahibe gibi görünmeye çalışan şehirli bir parti kızını canlandırırken, karakteri ayrıca, yanlış giden uyuşturucu anlaşmasının sonuçlarından kaçmaya çalışıyor.
FİLMDE DİNE KÜFÜR EDİLDİĞİ İDDİASI
Warner Bros ve Lionsgate yapım şirketlerini hedef alarak başlatılan imza kampanyasında Jackson'ın İsa'yı lezbiyen olarak oynayacağı ancak filmin açıklamalarında bundan bahsedilmediği belirtiliyor. İmzaya açılan dilekçede ayrıca filmin “dine küfür” içerdiği ve “günümüzde yayılan, bir şekilde toplum tarafından kabul edilip övülen Hıristiyanofobik çöp” olduğu iddia ediliyor.
Film, daha önce “kutsal ve inançlı insanlarla alay edildiği” iddiasıyla One Million Moms adlı bir organizasyonun da protestosuna yol açmış, 69 binden fazla imza çeken bir kampanya başlatılmıştı.
MICHAEL JACKSON'IN BU HALİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ
Öte yandan oyunculuğun yanı sıra modellik ve şarkıcılık da yapan Paris Jackson, en son babası Michael Jackson’ın şimdiye dek hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn adlı belgeseliyle gündeme gelmişti. Jackson, çok küçük yaşlarda eşcinsel olduğunu fark ettiğini söyleyerek, babasının bu durumu doğal karşıladığını anlatmıştı.