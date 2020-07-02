Paris Jackson'ın Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı filme karşı imza kampanyası

Filmin çekileceği ilk olarak nisan ayında duyurulmuştu. Rock-n-roll görünümlü İsa Mesih'in dağınık saçları ve burun halkası olan bir kadın olarak canlandırılacağı açıklansa da bir lezbiyen olarak tasvir edileceği daha önce belirtilmemişti. Dolayısıyla bu bilginin filme dair tartışmaları alevlendirmesi bekleniyordu.