Paris'te Küçük Prens sergisi

Küçük Prens, dünyanın en çok satılan ve okunan kitaplarından biri. Kitapta bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor. Kitap bugünlerde Paris'te açılan bir sergiyle gündemde.

Haberler - NTV Haber 19.02.2022 - 09:51

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Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.


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Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.


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Dünyaca ünlü bu kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse 'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor. 


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Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında 'da basıldı.


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Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.

İşte diğer kareler...

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