Paris'te Küçük Prens sergisi

Haberler - NTV Haber 19.02.2022 - 09:51
Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.
Dünyaca ünlü bu kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor.
Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında Fransa'da basıldı.
Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.
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