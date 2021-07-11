Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı

11.07.2021 - 07:28
Bercy AccorHotels Arena'da 29 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe maske takan, ancak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin kişi katıldı. Konserden sonra sadece 8 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Onlardan beşinin de konser günü zaten pozitif olduğu belirlendi. Etkinlikte, seyirci sayısını sınırlamadan konserlere izin vermenin güvenli olup olmadığı araştırıldı.
Euronews'in haberine göre; tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.