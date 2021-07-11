Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı

Fransa’nın başkenti Paris'te 4 bin kişilik konserle yapılan corona virüs testinin sonuçları açıklandı. Rock grubu Indochine'in altı hafta önce verdiği deneme konseri sonrasında, etkinliğe katılanlar arasında enfeksiyon artış olmadığı ortaya çıktı.

11.07.2021 - 07:28

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 1

Bercy AccorHotels Arena'da 29 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe maske takan, ancak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin kişi katıldı. Konserden sonra sadece 8 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Onlardan beşinin de konser günü zaten pozitif olduğu belirlendi. Etkinlikte, seyirci sayısını sınırlamadan konserlere izin vermenin güvenli olup olmadığı araştırıldı.

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 2

Euronews'in haberine göre; tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 3
Negatif antijen testine rağmen kaç kişide corona virüs olduğunu görmek için konser günü ve yedi gün sonra tükürük testi yapıldı.

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 4
Katılımcıların yüzde 50'si en az bir doz aşı almıştı, ancak sadece yüzde 7'si tam aşılıydı. Konserden sonra 3.917 katılımcıdan 8'inin ve kontrol grubundaki 1.947 kişiden 3'ünün corona virüs testi pozitif çıktı. 8 kişiden 5'i konser günü zaten pozitifti, yani etkinlik sırasında enfekte olmadılar.

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 5
Rapora göre, iki grup arasındaki insidans oranı sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,15 idi ve bu konserden önceki iki hafta içinde Ile-de-France'daki tahmini insidans oranına tekabül ediyor

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 6
Dört saatlik etkinlik boyunca maske takma kurallarına uyum yüzde 91 olarak belirlendi.


Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 7
Paris hükümeti, 30 Haziran'dan bu yana konserlerde ayakta izleyici olmasına izin veriyor.
Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 8
Binden fazla kişinin bulunduğu konserler için Fransız sağlık kartı şartı bulunuyor.
Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 9
Yani katılımcıların tam aşı kanıtına, yakın zamanda negatif teste sahip olmaları veya corona virüsten iyileşmiş olmaları gerekiyor.

Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 10
Bu arada büyük konserlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyor.
Paris'teki corona virüs deneme konserinin verileri açıklandı - 11

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