Parkinson olduğunu açıklayan Ozzy Osbourne 2020 Grammy Ödülleri’nde sunuculuk yapacak

Parkinson hastalığına yakalandığını açıklayan ‘metal müziğin babası’ Ozzy Osbourne, 2020 Grammy Ödül Töreni’nde ödül sunmak üzere sahneye çıkacak.
Türkiye saatiyle 26 Ocak’ı 27 Ocak’a bağlayan gece ABD’de düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecekj 62. Grammy Ödülleri için, ödülleri takdim etmek üzere sahneye Ozzy Osbourne’un yanı sıra Keith Urban, Stevie Wonder ve Shania Twain çıkacak.
Ozzy Osbourne’un ünlü TV sunucusu olan eşi Sharon Osbourne da Grammy’de ödül sunumu yapacak.
2020 Grammy Ödülleri’nde Demi Lovato, Ariana Grande ve Lizzo da sahne performansları sergileyecek.
Grammy sunuculuğu haberi, Ozzy Osbourne’un Good Morning America programında parkinson hastalığına yakalandığını açıklamasının hemen üstüne geldi.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.