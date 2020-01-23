Parkinson olduğunu açıklayan Ozzy Osbourne 2020 Grammy Ödülleri’nde sunuculuk yapacak

Türkiye saatiyle 26 Ocak’ı 27 Ocak’a bağlayan gece ABD’de düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecekj 62. Grammy Ödülleri için, ödülleri takdim etmek üzere sahneye Ozzy Osbourne’un yanı sıra Keith Urban, Stevie Wonder ve Shania Twain çıkacak.

Ozzy Osbourne’un ünlü TV sunucusu olan eşi Sharon Osbourne da Grammy’de ödül sunumu yapacak.