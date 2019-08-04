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Pasha Dance Theater'dan Son Balo

Osmanlı- Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtan Pasha Dance Theater, Expo Performans Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösteri sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı Son Balo'daki Vals ve Zeybek oynadığı an canlandırıldı.

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    Pasha Dance Theater, Expo Performans Merkezi EPM Büyük Sahne'de sanatseverle buluştu.

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    Osmanlı- Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtmak için hayata geçirilen Pasha Dance Theater'ı, Antalyalıların yanı sıra turistler de izledi.

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    Genç bir paşanın aşık olduğu kız uğruna diyar diyar gezmesinin anlatıldığı gösteri, ayakta alkışlandı.

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    Gösterinin sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, Vals ve Zeybek oynadığı Son Balo canlandırıldı.

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    Gecenin finalinde ise grubun baş dansçıları sahneye ay yıldızlı kostümle çıktı.

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    Türk bayrağını oluşturan dansçılar, En Büyük Aşk Vatandır mesajı vererek geceye son noktayı koydu.

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    Sanat yönetmenliğini Serpil Sunay'ın yaptığı gösteriyi izleyenler, sinevizyon eşliğinde dans eden dansçılara ve müziğe hayran kaldıklarını söyledi.

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