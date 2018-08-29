Pasta festivali zamanı

1 Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık Festivali, pasta sanatına ilgi duyanları bir araya getirecek. Bu sene festivale, 500’ e yakın pastacının katılım sağlaması bekleniyor.





2 Birbirinden güzel pastaların sergileneceği etkinliğin jüri üyeleri arasında; Taşfed Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Özrek, Lefkoşe Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel,Dünya'da 5 Altın Madalyayı tek bir yarışmada aynı anda alma özelliğine sahip Şef Tuba Geçkil, Tafed Kurucu Başkanı Haşim Demirtaş ve Wacs Dünya Şefler Birliği Üyesi Jeton Taravari yer alacak.

3 Pastacılığın sınırlarının zorlanacağı festivalde, yarışmacılar tarafından hazırlanacak olan pastalar, konusunda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.





4 Hayal gücü, pasta ve sanatın birleşip sınırlarının ortadan kalkacağı festivalde, özgün tasarımlar 15 ayrı kategoride yarışacak.





5 Etkinlikte, pasta sanatındaki farklı tasarımların sergilenmesinin yanı sıra Milli Takım Kaptanı ve Uluslar arası yarışmalarda bir çok Altın Madalya sahibi olan Tuba Geçkil gibi konusunda uzman profesyoneller eşliğinde ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

6 Etkinlikte, Tuba Geçkil tarafından büyük bir büst çalışması hazırlanacak ve festivale ilk kez katılım sağlayacak olan butik pasta ve modelleme eğitmeni Funda Akay tarafından da ücretsiz eğitim verilecek.







7 Aynı zamanda festivalde Pasta Sanatçısı Ünlü Pasta Eğitmeni Nurcan Özkara tarafından, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak olan, 25 metre karelik bir alanda masal kahramanlarının konu alındığı ve yenilebilir parçalardan oluşan Masal Köyadlı pasta çalışmasına imza atılacak.





8 Önemli firmalarının da katılım göstereceği etkinlik, gün boyu demo gösterileri, pastacılık şovları ile devam edecek ve festival ödül töreni ile birlikte sona erecek.

9 İşte geçen seneki pasta festivalinden renkli kareler

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