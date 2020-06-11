Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar bir kitapta toplanacak

DHA 11.06.2020 - 11:14
TARİHE ARMAĞAN OLACAK
Yıl sonunda gelen mektuplar arasından seçilecek olanları bir kitapta toplayacaklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Işık, şunları söyledi:
“Kitabın içine alınacak mektupları sahiplerine bildireceğiz. O nedenle adreslerini ve iletişim bilgilerini yazmalarını da istiyoruz. Mektup yazanlar, yazdıkları mektubun bir kitapta yayımlanacağını kabul ederek bu mektupları bize göndermiş olacak. Patara’ya mektuplardan oluşacak bu kitap, 2020 Patara Yılı sonunda, tarihe bir armağan olacak."
Antik kenti gördüklerinde neler hissettiklerini anlatmak isteyenlerle kentle henüz tanışmamış ama hayallerindeki Patara'yı ifade etmek isteyenler, el yazılarıyla yazdıkları mektupları PTT şubelerinden temin edebilecekleri, üzerinde antik kentin fotoğraflarının yer aldığı zarf ve pulla gönderebilecek.