Drone kullanarak farklı ve özgün içerikler ürettiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı İsa Turan, “Genellikle bir proje kapsamında çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Son projemde ülkemizin en önemli tarihi kentlerini Samanyolu ile birlikte görüntülemek. Projeme ilk başladığım yer Nemrut Dağı oldu. Proje kapsamında şimdi de Patara Antik Kenti'ni görüntülemeyi başardım. Kentin iki farklı noktasına kameralar yerleştirerek, gün batımından gün doğumuna kadar yaklaşık 2 bin adet fotoğraf çektim" dedi.