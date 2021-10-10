Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı

Antik Kenti, Samanyolu manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uzun pozlama tekniği ile çekilen fotoğraflarda elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri de yer aldı.

Haberler - İHA 10.10.2021 - 13:22

Patara Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı - 1
Türkiye’nin doğal güzelliklerini çektiği görseller ile tanıtan fotoğraf sanatçısı İsa Turan, Antik Kenti’nde yıldızlar ve Samanyolu’nun hareketini uzun pozlama yöntemi ile görüntüledi. İki farklı noktada 2 kamera ile aynı anda 8 saat boyunca yapılan çekimde 2 bin adet fotoğraf çekildi.
Patara Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı - 2
Çekilen fotoğraflar birleştirilip tıme lapse videosu haline getirildi. çekimi esnasında Yıldız Savaşları’ndaki Ceday karakterinin kullandığı ışın kılıçları da özel bir teknikle oluşturuldu.
Patara Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı - 3
Elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi andırıyor.
Patara Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı - 4

Drone kullanarak farklı ve özgün içerikler ürettiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı İsa Turan, “Genellikle bir proje kapsamında çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Son projemde ülkemizin en önemli tarihi kentlerini Samanyolu ile birlikte görüntülemek. Projeme ilk başladığım yer Nemrut Dağı oldu. Proje kapsamında şimdi de Antik Kenti'ni görüntülemeyi başardım. Kentin iki farklı noktasına kameralar yerleştirerek, gün batımından gün doğumuna kadar yaklaşık 2 bin adet fotoğraf çektim" dedi.

Patara Antik Kenti’nde Yıldız Savaşları rüzgarı - 5

“YILDIZ SAVAŞLARI'NDAKİ BİR KARAKTERİ YERLEŞTİRDİM”

"Sadece Samanyolu ile birlikte görüntülemedim, daha fazla ilgi çekmesi için yıldız savaşlarındaki bir karakteri yerleştirdim" diyen Turan, "Bundan sonra bu tarz çekimler yapmaya devam edeceğim. Ülkemizin dünyaya olan tanıtımında fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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