Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu
Yılın Patates Fotoğrafları Yarışması'nda büyük ödül, karantinada saç kesimi canlandırması fotoğrafına verildi. Guardian'ın haberine göre, Benedict Brain ve Martin Parr'ın organize ettiği yarışma sayesinde toplanan fon, yiyecek bankası yardım kuruluşu The Trussell Trust'a bağışlanacak. İşte kazanan fotoğraflar ve öne çıkanlar...
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