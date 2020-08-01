Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Yılın Patates Fotoğrafları Yarışması'nda büyük ödül, karantinada saç kesimi canlandırması fotoğrafına verildi. Guardian'ın haberine göre, Benedict Brain ve Martin Parr'ın organize ettiği yarışma sayesinde toplanan fon, yiyecek bankası yardım kuruluşu The Trussell Trust'a bağışlanacak. İşte kazanan fotoğraflar ve öne çıkanlar...

01.08.2020 - 14:09

Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 1

Birinci 

Fotoğraf: Ray Spence

Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 2

İkinci 

Fotoğraf: David White

Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 3

Üçüncü

Fotoğraf: Amy D’Agorne

Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 4
Fotoğraf: Tova Krentzman
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 5
Fotoğraf: Laure Gibault
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 6
Fotoğraf: Peter Hubert
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 7
Fotoğraf: William Richardson
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 8
Fotoğraf: Jodie Kraus
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 9
Fotoğraf: Justin Quinnell
Patates Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 10
Fotoğraf: Amy D’Agorne

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