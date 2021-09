Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye)

2017 yılında gösterime giren ve ülkemizde yaklaşık 615 bin seyirci tarafından izlenen Patron Bebek (The Boss Baby)'in devam filmi Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business), ilk hafta sonunda 48 bin 814 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine birinci sıradan giriş yaptı.

Son iki hafta sonunda gişenin zirvesinde yer alan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), 23 bin 568 seyirciyle bu kez kendine ikinci sırada yer buldu.