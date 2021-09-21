Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye)

Haftanın yeni filmlerinden Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business) yaklaşık 49 bin seyirciyle Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.

21.09.2021 - 10:21

Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye) - 1
2017 yılında gösterime giren ve ülkemizde yaklaşık 615 bin seyirci tarafından izlenen Patron Bebek (The Boss Baby)'in devam filmi Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business), ilk hafta sonunda 48 bin 814 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine birinci sıradan giriş yaptı.
Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye) - 2
Son iki hafta sonunda gişenin zirvesinde yer alan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), 23 bin 568 seyirciyle bu kez kendine ikinci sırada yer buldu.

Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye) - 3
Bir diğer animasyon film Luca, 22 bin 766 seyirciyle üçüncü sırada haftayı kapattı.
Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye) - 4
Haftanın yeni filmlerinden Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası (Escape Room: Tournament of Champions), 17 bin 518 seyirciyle listeye dördüncü sıradan adım attı.
Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye) - 5
Sir-Ayet: Ölü Doğan ise 7 bin 529 seyirciyle hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

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