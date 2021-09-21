Patron Bebek 2 gişenin yeni lideri oldu (17-19 Eylül 2021 Box Office Türkiye)

Haftanın yeni filmlerinden Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business) yaklaşık 49 bin seyirciyle Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.

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21.09.2021 - 10:21

2017 yılında gösterime giren ve ülkemizde yaklaşık 615 bin seyirci tarafından izlenen Patron Bebek (The Boss Baby)'in devam filmi Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business), ilk hafta sonunda 48 bin 814 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine birinci sıradan giriş yaptı.

Son iki hafta sonunda gişenin zirvesinde yer alan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), 23 bin 568 seyirciyle bu kez kendine ikinci sırada yer buldu.





Bir diğer animasyon film Luca, 22 bin 766 seyirciyle üçüncü sırada haftayı kapattı.

Haftanın yeni filmlerinden Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası (Escape Room: Tournament of Champions), 17 bin 518 seyirciyle listeye dördüncü sıradan adım attı.

Sir-Ayet: Ölü Doğan ise 7 bin 529 seyirciyle hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.