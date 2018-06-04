Pedro Pascal ve Kristen Wiig Wonder Woman 2'de (Tanıtım görseli de yayınlandı)
Gal Gadot başrolde olduğu Wonder Woman'ın devam filmi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Pedro Pascal ve Kristen Wiig'in rol alacağı bildirilen filmden tanıtım görseli de geldi.
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Merakla beklenen Wonder Woman 2'den gelen tanıtım görselinde yalnızca "WW84" yazıyor. Bu da Wonder Woman'ın yeni macerasını 1984 yılında yaşayacağına işaret ediyor.
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Uzun zamandır 1947'den 1991'e dek süren Soğuk Savaş döneminde geçeceği söylenen devam halkasının tam tarihi de böylece belli olmuş oluyor.
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“Game of Thrones” ve “Narcos” gibi önemli dizilerde yıldızı parlayan ve son yıllarda Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Şilili-Amerikalı oyuncu Pedro Pascal filmin kadrosunda yer alıyor.
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Filmde kötü karakter Cheetah’ı ise genellikle komedilerle tanıdığımız Altın Küre adayı oyuncu Kristen Wiig canlandıracak.
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Wonder Woman, vizyona girdiği geçtiğimiz sene 821 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Film 1 Kasım 2019’da vizyona girecek.