Perihan Savaş: Türk sineması zor şartlar altında çok önemli filmler çekti

Eski dönem ve son dönem filmleri arasında kıyas yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Savaş, "Kıyas yapmak çok zor çünkü eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti." diye konuştu.

Savaş, teknolojinin gelişmesiyle sinema sektöründeki çalışmaların rahatladığını ifade ederek "Genç yönetmenler, özellikle genç senaristler gerçekten çok özenli ve güzel filmler çekiyorlar artık." dedi.