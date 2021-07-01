Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu

"Burada ilginç olan bir mezar yapısına ulaştık" diyen Alkan, "Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve bir erkek iskeleti ortaya çıktı. Bu erkek iskeleti sırt üstü yatmaktaydı ve mezarda bir de çömlek bulundu. İncelemelerimizde iskeletin bin yıl öncesine yani Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" diye konuştu.