Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1600 yıllık dokuma atölyesi bulundu

Alkan "Bugün yaptığımız kazı çalışmalarında ise ağırlık taşlarının bol miktarda yan yana bulunması, burada dokuma atölyesinin bulunduğu ve üretilen dokumaların boyama teknelerinde boyandığı gibi ciddi bulgular elimize geçti. Yine gördüğümüz sarnıçlar ve ezme tekneleri, Pompei tipi değirmen taşları da küçük ölçekli tahıl üretiminin yapıldığı ile ilgili bilgiler olarak elimize geçti" diye konuştu.