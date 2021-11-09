Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, bölgedeki konutların 6 ve 7’nci yüzyıllardaki depremlerden etkilendiği ortaya çıktı. Roma ve Bizans dönemine ait buluntuların da elde edildiği bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 13:42

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 1

'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihi bölgenin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki Kuzey Mezopotamya'da meydana gelen depremlerden etkilendiği ortaya çıktı.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 2

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 3

Kazılarda milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 4

Çalışmalarda ayrıca Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler ile deprem sırasında hasar gören konut mimarisine rastlandı.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 5

Bu alanlarda Perre Antik Kenti'nin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllarda genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldığını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bulgularda gösterişten uzak bir konut mimarisi görmekteyiz. Çamurla ve düzgün olmayan kesme taşları kullanarak yapılmış bir duvar örgüsünden bahsediyoruz. Hemen üst kısmı çatı kiremitleri ile örtülü" dedi.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 6

Alkan, üstteki çatı kiremitlerinin tamamının yere çökmesinin Perre Antik Kenti'ndeki konut mimarisinin de deprem ile yıkıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 7

Bölgede çatı kiremitleri dışında seramik, metal obje, sikke çıktığını söyleyen arkeolog Yıldız Ersönmez, “Tarım toprağına ulaştıktan sonra mekanlarımız netleşmeye başladı. Karşımıza ilk çıkan çatı kiremitleri oldu. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 8
Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 9
Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 10
Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 11
Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş - 12

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