Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş

Bu alanlarda Perre Antik Kenti'nin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllarda genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldığını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bulgularda gösterişten uzak bir konut mimarisi görmekteyiz. Çamurla ve düzgün olmayan kesme taşları kullanarak yapılmış bir duvar örgüsünden bahsediyoruz. Hemen üst kısmı çatı kiremitleri ile örtülü" dedi.