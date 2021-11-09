Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6 ve 7'nci yüzyıldaki depremlerden etkilenmiş

Haberler - DHA 09.11.2021 - 13:42
Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihi bölgenin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki Kuzey Mezopotamya'da meydana gelen depremlerden etkilendiği ortaya çıktı.
Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.
Kazılarda milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı.
Çalışmalarda ayrıca Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler ile deprem sırasında hasar gören konut mimarisine rastlandı.
Bu alanlarda Perre Antik Kenti'nin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllarda genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldığını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bulgularda gösterişten uzak bir konut mimarisi görmekteyiz. Çamurla ve düzgün olmayan kesme taşları kullanarak yapılmış bir duvar örgüsünden bahsediyoruz. Hemen üst kısmı çatı kiremitleri ile örtülü" dedi.
Alkan, üstteki çatı kiremitlerinin tamamının yere çökmesinin Perre Antik Kenti'ndeki konut mimarisinin de deprem ile yıkıldığını gösterdiğine dikkat çekti.
Bölgede çatı kiremitleri dışında seramik, metal obje, sikke çıktığını söyleyen arkeolog Yıldız Ersönmez, “Tarım toprağına ulaştıktan sonra mekanlarımız netleşmeye başladı. Karşımıza ilk çıkan çatı kiremitleri oldu. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.