Peter Bradshaw'dan Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'dasına: Sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel
Yazar ve film eleştirmeni Peter Bradshaw, Quentin Tarantino'nun yeni filmi Bir Zamanlar Hollywood'da için, "Tam anlamıyla deli, sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel" ifadelerini kullandı.
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Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da), ABD'den sonra İngiltere'de de gösterime girdi.
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1969 yılının Hollywood'una bir saygı duruşu olarak değerlendirilen film bir Tarantino kurgusu içinde beyazperdeye taşınıyor.
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İngiliz Guardian gazetesinin yazar ve film eleştirmeni Peter Bradshaw, Bir Zamanlar Hollywood'ya 5 yıldız vererek, "Tam anlamıyla deli, sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel" yorumunda bulundu.
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Financial Times'ın film eleştirmeni Nigel Andrews'ın yorumu ise "Tarantino'nun Pulp Fiction'dan bu yana en iyi ve en cesur yapımı" oldu.
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Ancak iki eleştirmenin aksine Independent'tan Clémence Michallon, film için "Erkek bakış açısıyla yapılmış" ve "Kadın karakterlere yönelik hakaret içeren aşırı sıkıcı bir film" yorumunu yaptı.
Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime girecek olan filmin diğer oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Margaret Qualley ve Al Pacino gibi dünya yıldızları var.