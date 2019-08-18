Peter Bradshaw'dan Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'dasına: Sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel

1 Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da), ABD'den sonra İngiltere'de de gösterime girdi.







2 1969 yılının Hollywood'una bir saygı duruşu olarak değerlendirilen film bir Tarantino kurgusu içinde beyazperdeye taşınıyor.







3 İngiliz Guardian gazetesinin yazar ve film eleştirmeni Peter Bradshaw, Bir Zamanlar Hollywood'ya 5 yıldız vererek, "Tam anlamıyla deli, sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel" yorumunda bulundu.







4 Financial Times'ın film eleştirmeni Nigel Andrews'ın yorumu ise "Tarantino'nun Pulp Fiction'dan bu yana en iyi ve en cesur yapımı" oldu.



