Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı

Haberler 27.12.2021 - 17:14
Peter Dinklage, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin finalinin neden hayranları tarafınden eleştirildiğini The New York Times'a açıkladı.
52 yaşındaki oyuncu “Güzel beyaz insanların hep beraber gün batımına doğru gitmesini istediler. Bu arada bu bir kurgu. İçinde ejderhalar var, aşın bunları” dedi.
Dinklage esprili sözlerini “Dizi düşündüklerinizi altüst ediyor ve ben de bunu seviyorum. Evet adı Game of Thrones (Taht Oyunları) ancak sonunda sokakta insanlar bana yanaştığında tek konuşma kimin tahtı alacağı üzerine oluyor. Dizi bundan daha fazlasıydı” diye tamamladı.
Dinklange, bu tartışmaları sona erdirmesi nedeniyle diziye dair en sevdiği bölümün ejderhaların tahtı yaktığı sahne olduğunu söyledi.
Dinklage “Dizi bitiyordu ve hayranlar artık pazar geceleri ne izleyeceğini bilemiyordu. Devamını istedikleri için tepki gösterdiler. Bitirmemiz gereken zamanda diziyi bitirdik” dedi.