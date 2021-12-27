Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı

Dinklage esprili sözlerini “Dizi düşündüklerinizi altüst ediyor ve ben de bunu seviyorum. Evet adı Game of Thrones (Taht Oyunları) ancak sonunda sokakta insanlar bana yanaştığında tek konuşma kimin tahtı alacağı üzerine oluyor. Dizi bundan daha fazlasıydı” diye tamamladı.



