Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı

Sekiz sezonuyla oldukça ses getiren Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklange, hayranlardan düşük not alan sezon finali hakkında konuştu.

Haberler 27.12.2021 - 17:14

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 1

Peter Dinklage, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin finalinin neden hayranları tarafınden eleştirildiğini The New York Times'a açıkladı.

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 2

52 yaşındaki oyuncu “Güzel beyaz insanların hep beraber gün batımına doğru gitmesini istediler. Bu arada bu bir kurgu. İçinde ejderhalar var, aşın bunları” dedi.

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 3

Dinklage esprili sözlerini “Dizi düşündüklerinizi altüst ediyor ve ben de bunu seviyorum. Evet adı Game of Thrones (Taht Oyunları) ancak sonunda sokakta insanlar bana yanaştığında tek konuşma kimin tahtı alacağı üzerine oluyor. Dizi bundan daha fazlasıydı” diye tamamladı.

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 4

Dinklange, bu tartışmaları sona erdirmesi nedeniyle diziye dair en sevdiği bölümün ejderhaların tahtı yaktığı sahne olduğunu söyledi.

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 5

Dinklage “Dizi bitiyordu ve hayranlar artık pazar geceleri ne izleyeceğini bilemiyordu. Devamını istedikleri için tepki gösterdiler. Bitirmemiz gereken zamanda diziyi bitirdik” dedi.

Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı - 6

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