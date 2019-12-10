Peter Dinklage: İnsanları asıl sinirlendiren dizinin bitmesiydi

Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen karakterinin diktatöre dönüşmesiyle ilgili atıfta bulunan Dinklage, "Böyle şeyler olur. Canavarlar yaratılıyor. Ve bunun böyle olacağını tahmin edemiyorsunuz. Onlara belli bir görev atfediyoruz. Görmezlikten geliyoruz. Dolayısıyla o karakteri çok sevdiği ve o karaktere çok güvendiği için hikayenin sonunda karşılaştığı şeyden hayal kırıklığına uğrayan herkese diyorum ki o karakterin böyle biri olduğuna dair işaretler en başından beri vardı" dedi.