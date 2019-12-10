Peter Dinklage: İnsanları asıl sinirlendiren dizinin bitmesiydi

Tüm dünyada ilgiyle izlenen Game Of Thrones'ta Tyrion Lannister'i canlandıran Peter Dinklage, dizinin bitmesini ‘sevgiliden ayrılmaya’ benzetti.
50 yaşındaki Dinklage, izleyicilerin dizinin final bölümünden neden memnun kalmadığını bildiğini söyleyerek, "Herkes için konuşamam ama bana kalırsa dizinin bitmesini istemediler, asıl bu yüzden birçok izleyici sinirlendi" dedi.
Dizinin final bölümünü yazan ve yöneten David Benioff ve Dan Weis'i destekleyen ünlü oyuncu, son sezonu ‘olağandışı’ olarak tanımladı.
Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen karakterinin diktatöre dönüşmesiyle ilgili atıfta bulunan Dinklage, "Böyle şeyler olur. Canavarlar yaratılıyor. Ve bunun böyle olacağını tahmin edemiyorsunuz. Onlara belli bir görev atfediyoruz. Görmezlikten geliyoruz. Dolayısıyla o karakteri çok sevdiği ve o karaktere çok güvendiği için hikayenin sonunda karşılaştığı şeyden hayal kırıklığına uğrayan herkese diyorum ki o karakterin böyle biri olduğuna dair işaretler en başından beri vardı" dedi.