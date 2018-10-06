Peter Dinklage, Tyrion Lannister'ın Game of Thrones'un final sezonundaki akıbetini açıkladı

49 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Televizyon dünyasında Dan Weiss ve David Benioff kadar iyi başka yazar yok. Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler. Düşünebileceğimden çok daha iyi ve sizler de buna bayılacaksınız. Benim karakterim için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın”ifadelerini kullanarak Game of Thrones’un yayınlanan son sezonunda Deanerys Targaryen’in danışmanı olarak görülen Tyrion’un final sezonundaki gidişatını yorumladı.