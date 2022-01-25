Peter Dinklage'den Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler eleştirisi

Haberler 25.01.2022 - 15:24
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage WTF with Marc Maron podcast'inde duyarcılık kavramı üzerine konuştu. 52 yaşındaki oyuncu Rachel Zegler'ın başrolünde yer alacağı kadrosunda Gal Gadot ve Andrew Burnap'ın yer aldığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yeniden uyarlamasını eleştirdi.
"Gerçekten, kimse alınmasın" diyen oyuncu "Pamuk Prenses'i oynaması için Hispanik* bir aktris seçmekten gurur duyduklarını görünce biraz şaşırdım. Hala Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesini anlatıyorsunuz. Bir adım geri atın ve orada ne yaptığınıza bir bakın. Bana hiç mantıklı gelmiyor" dedi.
Amerikalı oyuncu "Bir yönüyle ilericisiniz ama hala 7 cücenin birlikte bir mağarada yaşadığı tamamen gerici bir hikaye anlatıyorsunuz, ne halt ediyorsunuz be adam?" diye konuştu.
Dinklage "Güçlü duygularımı vaaz ederek davanın ilerlemesini hiç mi sağlayamadım? Sanırım sesim yeterince yüksek değil. Hangi stüdyo bilmiyorum ama bununla çok gurur duyuyorlardı. Aktrise ve doğru olanı yaptığını düşünen herkese sevgi ve saygılar. Ama ben sadece 'Ne yapıyorsunuz?' diyebiliyorum" diye isyan etti.
The Independent yorum almak için Disney'le temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.
İlk Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi, Grimm Kardeşler'in 1812 tarihli Alman masalına dayanıyordu. Orijinal hikayede ve Disney filminde cüceler bir kulübede yaşıyor, mağarada değil. Hikayenin Belçika ve Hollanda dahil başka versiyonlarında, Pamuk Prenses bir kulübede yaşayan 7 cüce yerine bir mağarada yaşayan 17 soyguncuyla arkadaş oluyor. Hikaye daha önce cücelerden birkaçı aptal veya sakat olarak tasvir edildiği için engelli bireylere karşı ayrımcılıkla eleştirilmişti. Filmde Pamuk Prenses cücelerin hepsinin çocuk olduğunu varsayıyor.
*Hispanik nedir?
Hispanik veya İspano, genel olarak İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir sözcüktür. Dile dayalı bir tanımlamadır ve ırksal bir aidiyet belirtmez.