Peter Dinklage'den Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler eleştirisi

İlk Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi, Grimm Kardeşler'in 1812 tarihli Alman masalına dayanıyordu. Orijinal hikayede ve Disney filminde cüceler bir kulübede yaşıyor, mağarada değil. Hikayenin Belçika ve Hollanda dahil başka versiyonlarında, Pamuk Prenses bir kulübede yaşayan 7 cüce yerine bir mağarada yaşayan 17 soyguncuyla arkadaş oluyor. Hikaye daha önce cücelerden birkaçı aptal veya sakat olarak tasvir edildiği için engelli bireylere karşı ayrımcılıkla eleştirilmişti. Filmde Pamuk Prenses cücelerin hepsinin çocuk olduğunu varsayıyor.





*Hispanik nedir?

Hispanik veya İspano, genel olarak İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir sözcüktür. Dile dayalı bir tanımlamadır ve ırksal bir aidiyet belirtmez.