Peter Dinklage'den Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler eleştirisi

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage WTF with Marc Maron podcast'inde duyarcılık kavramı üzerine konuştu. 52 yaşındaki oyuncu Rachel Zegler'ın başrolünde yer alacağı kadrosunda Gal Gadot ve Andrew Burnap'ın yer aldığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yeniden uyarlamasını eleştirdi.