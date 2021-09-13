Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek

İngiliz oyuncu ve senarist Phoebe Waller-Bridge'in, Indiana Jones serisinin yeni filminde başrol olabileceği konuşuluyor.

13.09.2021 - 07:24

Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek - 1
Indiana Jones serisinde başrolde oynayan Harrison Ford'un, 5. filmde filmde koltuğunu Phoebe Waller-Bridge'a bırakacağı iddia edildi.

Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek - 2
Daily Mail'in iddiasına göre filmin yapımcısı Kathleen Kennedy büyük değişiklikler yapmak ve başrolde bir kadına yer vermek istiyor.


Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek - 3
Phoebe Waller-Bridge'in nisan ayında 79 yaşındaki Ford'la birlikte seride rol alacağıı açıklaması iddiaları güçlendiriyor.

Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek - 4
Waller-Bridge'in filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmese de içeriden bilgi aktaran kaynak, "Setteki dedikodu bu karakterin başrolde yer alacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Phoebe Waller-Bridge, Indiana Jones'ta Harrison Ford'un yerine geçecek - 5
Indiana Jones 5'in 22 Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

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