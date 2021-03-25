Pierce Brosnan Black Adam filmiyle ilk kez süper kahraman oluyor

ntv.com.tr 25.03.2021 - 11:23
İLK SÜPER KAHRAMAN ROLÜ
DC evreninin önemli süper kahramanlarından biri olan Black Adam’ın filmi için kadro tamamlanıyor. Dwayne Johnson’lı süper kahraman filmi Black Adam’ın kadrosuna usta oyuncu Pierce Brosnan katıldı. Brosnan, filmde Dr. Fate/Kent Nelson karakterine hayat verecek. Bu, Brosnan’ın beyazperdede canlandıracağı ilk süper kahraman rolü olacak.
Brosnan’ın canlandıracağı Dr. Fate karakteri, sihirli kask üretimi yaparken büyük güç kazanan, süper kahraman takımı Adalet Topluluğu’nun kurucu üyelerinden biri.
ÇEKİMLER ÜÇ HAFTA SONRA
Brosnan’ı kadroya katılma haberini, filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson Instagram hesabından duyurdu. “Adalet Topluluğu'muzun son üyesi olarak Pierce Brosnan’ı duyurmak ne büyük memnuniyet” ifadesini kullanan Johnson, çekimlere üç hafta sonra başlayacaklarını açıkladı.
Brosnan’ın kadroya katılma haberinden önce Aldis Hodge’un, Hawkman karakteriyle; Noah Centineo’nun Atom Smasher karakteriyle ve Quintessa Swindell’in Cyclone karakteriyle filme dahil olduğu duyurulmuştu.
Brosnan, dört James Bond filmi, Mamma Mia ve The Thomas Crown Affair filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Ünlü aktör en son Netflix yapımı Eurovision Song Contest: The Story of Fire Sagasoon’da rol aldı. Sony yapımı canlı aksiyon türündeki Cinderella filmi ise temmuz ayında gösterime girecek.
GÖSTERİM TARİHİ BELLİ DEĞİL
Shazam!’ın spin-off‘u olan Black Adam filminde, anti kahraman Black Adam'a odaklanılıyor. Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.