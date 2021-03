Pierce Brosnan Black Adam filmiyle ilk kez süper kahraman oluyor

Brosnan, dört James Bond filmi, Mamma Mia ve The Thomas Crown Affair filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Ünlü aktör en son Netflix yapımı Eurovision Song Contest: The Story of Fire Sagasoon’da rol aldı. Sony yapımı canlı aksiyon türündeki Cinderella filmi ise temmuz ayında gösterime girecek.