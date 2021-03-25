Pierce Brosnan Black Adam filmiyle ilk kez süper kahraman oluyor

İLK SÜPER KAHRAMAN ROLÜ

DC evreninin önemli süper kahramanlarından biri olan Black Adam’ın filmi için kadro tamamlanıyor. Dwayne Johnson’lı süper kahraman filmi Black Adam’ın kadrosuna usta oyuncu Pierce Brosnan katıldı. Brosnan, filmde Dr. Fate/Kent Nelson karakterine hayat verecek. Bu, Brosnan’ın beyazperdede canlandıracağı ilk süper kahraman rolü olacak.