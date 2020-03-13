Pierre Lescure: Cannes Film Festivali iptal edilebilir

13.03.2020 - 13:33
Lescure, Variety'nin gündeme getirdiği salgına karşı festivalin sigortalandığı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:
"Bu teklif bize 10 gün kadar önce yapıldı, ama biraz abartıydı. Bütçemiz 32 milyonken, 2 milyon euro almamız teklif edildi. Gerçekten çılgıncaydı. Şirket kesinlikle kelle avcısı rolünü üstleniyor ve tabii ki bu teklifi reddettik."
Cannes Film Festivali'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında onlarca etkinlik ve festival iptal edilme tehlikesi altında bulunuyor. Filmlerin çekimleri iptal ediliyor; gösterimler erteleniyor; markalar festivallerden çekiliyor; Çin gibi ülkelere Hollywood ulaşamadığı için zarar ediliyor; film şirketleri ofislerini kapatıyor. Salgının sinema sektörüne 2 ayda verdiği zararın 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.