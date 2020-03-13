Pierre Lescure: Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Corona virüs tüm dünyada etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler alıyor, iptal ve erteleme kararları çıkıyor. Bunlara ek olarak, sektörel anlamda alınan önlemler de kaçınılmaz bir şekilde art arda geliyor. Fransa hükümetinin aynı anda 5 bin kişinin kapalı bir alan bulunması yasaklaması sonrası Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığı ciddi anlamda konuşuldu ancak herhangi bir karar alınmadı. Yine de dünyanın dört bir yanından binlerce insanı ağırlayan festivalin iptal edilme olasılığı güncelliğini korudu.



