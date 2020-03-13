Pierre Lescure: Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Cannes Film Festivali'nin de corona virüs önlemlerinden etkilenmesi gündemde. Festival başkanı Pierre Lescure salgının daha kötü hale gelmesi durumunda organizasyonu iptal edebileceklerini açıkladı.

13.03.2020 - 13:33

Corona virüs tüm dünyada etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler alıyor, iptal ve erteleme kararları çıkıyor. Bunlara ek olarak, sektörel anlamda alınan önlemler de kaçınılmaz bir şekilde art arda geliyor. Fransa hükümetinin aynı anda 5 bin kişinin kapalı bir alan bulunması yasaklaması sonrası Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığı ciddi anlamda konuşuldu ancak herhangi bir karar alınmadı. Yine de dünyanın dört bir yanından binlerce insanı ağırlayan festivalin iptal edilme olasılığı güncelliğini korudu.

Cannes Film Festivali başkanı Pierre Lescure, 16 nisanda düzenlenecek basın toplatısını öncesi Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklama yaptı.

Lescure "Salgının zirve noktasının Mart sonu olacağını ve Nisan ayında daha iyi nefes alacağımızı umut ederek mantık çerçevesinde iyimser kalmaya çalışıyoruz. Ama bizler ihmalkar değiliz. Eğer böyle olmazsa, iptal ederiz."


Lescure, Variety'nin gündeme getirdiği salgına karşı festivalin sigortalandığı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi: 

"Bu teklif bize 10 gün kadar önce yapıldı, ama biraz abartıydı. Bütçemiz 32 milyonken, 2 milyon euro almamız teklif edildi. Gerçekten çılgıncaydı. Şirket kesinlikle kelle avcısı rolünü üstleniyor ve tabii ki bu teklifi reddettik."

Cannes Film Festivali'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında onlarca etkinlik ve festival iptal edilme tehlikesi altında bulunuyor. Filmlerin çekimleri iptal ediliyor; gösterimler erteleniyor; markalar festivallerden çekiliyor; Çin gibi ülkelere Hollywood ulaşamadığı için zarar ediliyor; film şirketleri ofislerini kapatıyor. Salgının sinema sektörüne 2 ayda verdiği zararın 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 

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