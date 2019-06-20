Pınar Deniz’in Love 101'de hangi rolde oynayacak? (Netflix'in üçüncü Türk dizisi Love 101 oyuncu kadrosu)
Netflix’in Hakan Muhafız ve Atiye'den sonraki yeni Türk dizisi Love 101'in kadrosu şekillendi. Hatta bazı oyuncuların rolleri de ortaya çıkmaya başladı. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz dizide Burcu Öğretmen karakterine hayat verecek. İşte detaylar ve dizide rol alacak oyuncular....
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Netflix Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101'in hazırlıkları başladı.
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Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayan yapımın oyuncu kadrosu da şekillendi.
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Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolde olan Mert Yazıcıoğlu
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Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka
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Elimi Bırakma dizisininin başrolü Alina Boz
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130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek.
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Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar ile ünlenen Pınar Deniz, dizide Burcu Öğretmen karakterine hayat verecek. Dizinin senaryosunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Deniz, çekimlere başladı.