Pink Floyd'dan Rusya kararı

Pink Floyd, 1987'den sonraki eserlerini Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldırma kararı aldı.

Haberler 12.03.2022 - 10:21

Pink Floyd'dan Rusya kararı - 1

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı kararına tepki olarak şarkılarına engel getiriyor.


Pink Floyd'dan Rusya kararı - 2

Grup, 1987'den sonraki tüm çalışmalarını ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldıracağını duyurdu.


Pink Floyd'dan Rusya kararı - 3

Yapılan açıklamada grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının da iki ülkede platformlardan kaldırılacağı belirtildi.


Pink Floyd'dan Rusya kararı - 4

Pink Floyd grubu, bu kararı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınamak için aldıklarını vurguladı.


Pink Floyd'dan Rusya kararı - 5

Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters 1985 yılında gruptan ayrılmıştı. Gilmour ile Rogers arasının bu tarihten sonra bozulduğu biliniyor. Pink Floyd'un The Wall ve The Dark Side of the Moon gibi ikonik eserleriyle ilgili kararlar alabilmesi için Waters'ın da onayını alması gerekiyor.

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