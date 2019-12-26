Piyanist Elina Valiyeva hayatını kaybetti 

Rusya Gnessin Devlet Müzik Akademisi öğretim görevlisi Prof. Yuriy Bogdanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Mezunum, harika piyanist ve güzel insan Elina Valiyeva dün akşam Budapeşte’de trajik bir biçimde hayatını kaybetti" diye yazdı.



