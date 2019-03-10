Piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel Müslüm’de ağlamış
Piyanonun harika ikizleri olarak bilinen Güher ve Süher Pekinel Kardeşler, Müslüm filminden çokı etkilenip ağladıklarını söyledi. Pekineller, Müslüm Gürses için, , “Ciddiye alınması gereken bir müzisyen. Bu ülkenin bir parçası” dedi.
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Piyanonun dünyaca ünlü ikiz kardeşleri Güher ve Süher Pekinel, Müslüm filmine gittiklerini ve çok etkilenerek ağladıklarını anlattı.
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Hürriyet’ten Çınar Oskay’a konuşan Pekinel Kardeşler, filme iki kardeş ve bir de Süher Pekinel’in eşiyle birlikte gittiklerini belirtti.
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Süher Pekinel, “Çom etkileyiciydi” derken, Güher Pekinel de “Nereden geldiğini, neler yaşadığını, o sesi duyuyorsunuz” dedi.
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Müslüm Gürses için, “Ciddiye alınması gereken bir müzisyen. Bu ülkenin bir parçası” ifadesini kullandı.
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Pekinel Kardeşler, Türk müziğinin zirvesi olarak Türk sanat müziğini tarif ederek, en iyi Türk bestecilerini şöyle sıraladı: Cemaş Reşit Rey, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses.
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Pekinel Kardeşler, Sertab Erener’i çok beğenerek dinlediklerini belirterek, “Sesi çok güzel ve renkli. Dinlerken zevk alıyoruz. Arzu ettiğimiz, popüler müzük yapanların da ‘Halk bizi böyle seviyor’ demeden kendilerini sürekli zorlayarak aşmaları” dedi.