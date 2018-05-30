Plastik atıkların pençesindeki canlılar (National Geographic)

National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı. Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor. İşte o kareler...
1
Fotoğraftaki leylek, İspanya'daki bir katı atık sahasında plastik torbaya takılmış.
2
Japonya'daki Okinawa Adası'nda bulunan bu keşiş yengecinin kabuğunu, sahile gelen insanlar toplamış.