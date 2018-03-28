Pokémon Dedektif Pikachu zirveye yerleşti (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler)
Pokémon Dedektif Pikachu (Pokémon Detective Pikachu) vizyona girdiği 5. hafta ABD'de 137 milyon 401 bin 719 dolar gişe rakamına ulaştı. Kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe rakamına ulaşan Pokémon Dedektif Pikachu'nun bu başarısı bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan filmleri tekrar gündeme geldi. İşte video uyundan sinemaya uyarlanan ve hasılat rekoru kıran 26 film...
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126. Resident Evil: The Final Chapter (2016)
26,830,068 dolar
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225. Doom (2005)
28,212,337 dolar
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324. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
32,131,830 dolar
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23. Street Fighter (1994)
33,423,521 dolar
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522. Mortal Kombat: Annihilation (1997)
35,927,406 dolar
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621. Hitman (2007)
39,687,694 dolar
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720. Resident Evil (2002)
40,119,709 dolar
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19. Max Payne (2008)
40,689,393 dolar
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918. Resident Evil: Retribution (2012)
42,345,531 dolar
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1017. Need for Speed (2014)
43,577,636 dolar
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1116. Pokemon: The Movie 2000 (1999)
43,758,684 dolar
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1215. Silent Hill (2006)
46,982,632 dolar
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1314. Warcraft: The Beginning (2016)
47,365,290 dolar
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1413. Resident Evil: Extinction (2007)
$42,345,531 dolar
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1512. Resident Evil: Apocalypse (2004)
51,201,453 dolar
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1611. Assassin's Creed (2016)
54,647,948 dolar
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1710. Tomb Raider (2018)
56,271,570 dolar
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189. Resident Evil: Afterlife (2010)
60,128,566 dolar
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198. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
65,660,196 dolar
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207. Mortal Kombat (1995)
70,454,098 dolar
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216. Pokemon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (1998)
85,744,662 dolar
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5. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
90,759,676 dolar
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4. Rampage
101,028,233 dolar
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243. The Angry Birds Movie (2016)
107,509,366 dolar
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252. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
131,168,070 dolar
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1, Pokémon Detective Pikachu
137 milyon 401 bin 719 dolar
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