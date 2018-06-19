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Popüler çizgi karakterler yaşlansalardı nasıl görünürlerdi?

ntv.com.tr

Rus sanatçı Lesya Guseva, Marvel, DC ve Disney dünyasının ünlü karakterlerini ölümlü insanlar gibi yaşlandırarak eserlerine yansıttı. Batman, Superman, Spiderman, Ariel, Pamuk Prenses, Deadpool, Harley Quinn, Flash, Joker ve Thor gibi ünlü popüler çizgi karakterlerin emeklilik sonrası hayatını gösteren Guseva’nın çizimleri sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.

  • 1

    FLASH

    FLASH
    Rus sanatçı Lesya Guseva, Marvel, DC ve Disney dünyasının ünlü karakterlerini ölümlü insanlar gibi yaşlandırarak eserlerine yansıttı. Batman, Superman, Deadpool, Harley Quinn, Flash, Joker ve Thor gibi ünlü popüler çizgi karakterlerin emeklilik sonrası hayatını gösteren Guseva’nın çizimleri sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.
  • 2

    THOR

    THOR
  • 3

    SUPERGIRL VE WONDERWOMAN

    SUPERGIRL VE WONDERWOMAN
  • 4

    CAT WOMAN

    CAT WOMAN
  • 5

    HARLEY QUINN

    HARLEY QUINN
  • 6

    JOKER

    JOKER
  • 7

    ARIEL

    ARIEL
  • 8

    SPIDERMAN

    SPIDERMAN
  • 9

    DEADPOOL

    DEADPOOL
  • 10

    BATMAN

    BATMAN
  • 11

    ALAADDİN'İN CİNİ VE DOCTOR STRANGE

    ALAADDİN'İN CİNİ VE DOCTOR STRANGE
  • 12

    PAMUK PRENSES VE CAPTAIN AMERICA

    PAMUK PRENSES VE CAPTAIN AMERICA
  • 13

    SUPERMAN VE POCAHONTAS

    SUPERMAN VE POCAHONTAS
  • 14

    MICKEY MOUSE VE MINNIE MOUSE

    MICKEY MOUSE VE MINNIE MOUSE
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