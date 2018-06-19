Popüler çizgi karakterler yaşlansalardı nasıl görünürlerdi?
ntv.com.tr
Rus sanatçı Lesya Guseva, Marvel, DC ve Disney dünyasının ünlü karakterlerini ölümlü insanlar gibi yaşlandırarak eserlerine yansıttı. Batman, Superman, Spiderman, Ariel, Pamuk Prenses, Deadpool, Harley Quinn, Flash, Joker ve Thor gibi ünlü popüler çizgi karakterlerin emeklilik sonrası hayatını gösteren Guseva’nın çizimleri sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.
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FLASHRus sanatçı Lesya Guseva, Marvel, DC ve Disney dünyasının ünlü karakterlerini ölümlü insanlar gibi yaşlandırarak eserlerine yansıttı. Batman, Superman, Deadpool, Harley Quinn, Flash, Joker ve Thor gibi ünlü popüler çizgi karakterlerin emeklilik sonrası hayatını gösteren Guseva’nın çizimleri sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.
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2
THOR
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3
SUPERGIRL VE WONDERWOMAN
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4
CAT WOMAN
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HARLEY QUINN
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6
JOKER
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7
ARIEL
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8
SPIDERMAN
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9
DEADPOOL
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10
BATMAN
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11
ALAADDİN'İN CİNİ VE DOCTOR STRANGE
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12
PAMUK PRENSES VE CAPTAIN AMERICA
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13
SUPERMAN VE POCAHONTAS
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14
MICKEY MOUSE VE MINNIE MOUSE