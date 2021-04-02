Popüler şarkıların yazarlarından starlara çağrı: Telif istemekten vazgeçin

Pop dünyasının ünlü şarkı yazarları, starlara çağrı yaptı ve yazmadıkları şarkılardan telif almayı bırakmalarını istedi.

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02.04.2021 - 10:46

Dua Lipa ve Ariana Grande gibi pop müziğin en ünlü isimlerinin seslendirdiği parçaların yazarları açık mektup yayımlayarak, artan sayıda ünlünün hiçbir katkıları olmadığı durumda bile telif hakkı istediğini belirtti. BBC'nin haberine göre söz konusu metinde "Sanatçılar turne, ürün ve marka ortaklıklarından gelir elde etmeyi sürdürecek fakat şarkı yazarlarının gelir kaynağı olarak yalnızca yayın gelirleri var" ifadeleri dikkat çekti





Metinde bestecilerin, şarkı yazarlığı telif ücretlerinden pay almak isteyen sanatçıların ve yöneticilerin zorbalığına sık sık maruz kaldığı da belirtildi. Açık mektubu The Pact isimli yeni bir hak savunucusu grup düzenledi. İmzacılar arasında Justin Tranter, Emily Warren, Ross Golan, Amy Allen, Savan Kotecha, Joel Little ve Victoria Monet de yer alıyor. Mektupta doğrudan herhangi bir starın ismi geçmese de imzacılar arasında Lady Gaga, Britney Spears, One Direction, Michael Buble, Lorde, Shawn Mendes ve Selena Gomez gibi isimler için şarkılar hazırlayan kişiler bulunuyor.





Açık mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı: Zamanla sanatçıların bu tavrı normalleştirildi ve şu ana dek şarkı yazarlığı topluluğu içinde mücadele yürütecek gerçek bir birlik oluşturulmamıştı. Bu nedenle birbirimizi desteklemek için bir araya gelmeye ve değişiklik yapmaya karar verdik."



Metinde Elvis Presley'nin menajeri Tom Parker'ın müzisyenin kaydettiği şarkıların yazımından pay alması gerektiği yönünde yaptığı ısrarlara da değiniliyor. Bahsi geçen pratiğin müzik endüstrisinin geçmişinde de epey yaygın olduğu vurgulanıyor.

Pek çok besteci şarkıyı Presley'nin kaydettiği versiyonundan alınacak yüzde 50 payın, daha az bilinen biri tarafından kaydedilecek versiyonundan alınacak yüzde yüzlük paydan daha fazla olacağını düşünerek bu uygulamaya razı olmuştu. Şarkı yazarlarının açık mektubu starların kazançlarının astronomik biçimde arttığı dönemde gündeme geldi.

Billboard'a konuşan imzacılardan Justin Tranter, "Yeni şarkı yazarlarının biraz daha az korku ve biraz daha fazla parayla çalışabileceği" umuduyla harekete destek verdiğini söyledi.