Popüler şarkıların yazarlarından starlara çağrı: Telif istemekten vazgeçin

Metinde bestecilerin, şarkı yazarlığı telif ücretlerinden pay almak isteyen sanatçıların ve yöneticilerin zorbalığına sık sık maruz kaldığı da belirtildi. Açık mektubu The Pact isimli yeni bir hak savunucusu grup düzenledi. İmzacılar arasında Justin Tranter, Emily Warren, Ross Golan, Amy Allen, Savan Kotecha, Joel Little ve Victoria Monet de yer alıyor. Mektupta doğrudan herhangi bir starın ismi geçmese de imzacılar arasında Lady Gaga, Britney Spears, One Direction, Michael Buble, Lorde, Shawn Mendes ve Selena Gomez gibi isimler için şarkılar hazırlayan kişiler bulunuyor.