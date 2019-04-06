Portakal Çiçeği Karnavalı'nın en iyi kostümleri ödüllendirildi

1 Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen, 5'inci Karnaval Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllendirildi. Ödül gecesinde, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman'ın başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında, kız çocuklarının okutulması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaklaşık 200 bin TL bağış toplandı.

2 Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nda mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa tema alındı.

3 Farklı şehirlerden yarışmacıların hazırladıkları tarihte iz bırakan kadınların anlatıldığı kostümler, defile ile sergilendi.

4 Defilenin ardından, Yazar Ayşe Arman'ın kızı Alya Dormen'in de dahil olduğu dans grubu, davetlilere dans gösterisi sergiledi. Alya Dormen'in Türk bayrağı motifli kostümüyle sergilediği dans, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

5 Dans gösterisinin ardından sahneye çıkan Ayşe Arman, bir süre önce iyilik hareketi başlattığını söyledi.

6 Hazırlanan 'İyilik Kolyeleri'ni satarak gençlerin eğitimi için şimdiye kadar 1 milyon 304 bin lira bağış topladıklarını belirten Arman, 25'in üzerinde vakıf ve derneğe bu paraları dağıttıklarını aktardı. Gecede, İyilik Kolyeleri, kız çocukların eğitimi için açık artırmaya çıkartıldı. İyilik Kolyelerinin satışından elde edilen yaklaşık 200 bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlandı.

7 Yarışmada finale kalan 9 yarışmacı içinden 1'inci olan Özlem Minaz Çelebi'ye 5 bin TL ödülü ve Pitti Uomo Fuarı'na katılma hakkı, 2'nci olan Erkan Mercan'a 3 bin TL para ödülü, 3'üncü olan Fevzi Ceman'a ise 2 bin TL para ödülü verildi.

8 Yeliz Doğramacılar Arman'ın sunuculuğunu yaptığı geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karnavalın fikir babası ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya ve gösteri dünyasının ünlü isimleri ile davetliler katıldı.

9 İşte 5'inci Karnaval Kostüm Tasarım Yarışması'ndan yansıyanlar...

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