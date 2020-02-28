Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

Efsanevi Beatles grubunun kurduğu ve 13 albümünden 11’inin kaydını yaptığı meşhur Abbey Road Stüdyoları’nda bir araya gelen Harry ve Bon Jovi, ünlü rock yıldızının 2019 yapımı Unbroken adlı şarkısını Invictus Games korosuyla birlikte seslendirdi. Gazi sporcuların dokuz dalda yarıştığı Invictus Games spor etkinliği, 2014 yılından itibaren Prens Harry tarafından organize edilmeye başladı. Etkinlikle aynı adı taşıyan vakıf da engelli sporculara yardım amacıyla hizmet ediyor.