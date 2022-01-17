Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü

İtalyan Prens Nicolo'nun eşine bıraktığı 354 milyon dolarlık sanat eserleriyle dolu malikane, oğullarının başlattığı miras davası nedeniyle satılıyor.

Haberler 17.01.2022 - 13:41

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 1

İtalyan Prenses Rita'ya (72), üç yıl önce ölen eşi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi'den miras kalan malikane milli meseleye dönüştü.

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 2

Roma'da 2.8 dönüm arazi üzerine kurulu malikanenin içinde barok dönemin ressamı Caravaggio'nun yaptığı bir fresk var. 

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 3

Bu özelliği ile ev, tarihi eser konumunda. Çünkü Caravaggio'nun yaptığı tek fresk bu evin tavanında yer alıyor. 

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 4

Yine evin salonunun tavanında ressam Barbieri'nin freski de var. Eserler, eve 354 milyon dolarlık değer katıyor. 

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 5

Ancak Prens Nicolo'nun oğulları, üvey anneleri Prenses Rita'nın bu eserlerin bakımını iyi yapmadıgını öne sürerek dava açtı.

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 6

Taraflar uzlaşamayınca mahkeme malikanenin satılmasına karar verdi. Prens'in vasiyetine göre Prenses Rita, ömrü boyunca bu evde oturabilecek ve satılırsa da geliri çocukları ile paylaştırılacaktı.

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 7

Prenses Rita, üvey oğullarının evden faydalanmak için kendisini suçladığını söylüyor. Satış, yarın gerçekleşecek.

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 8

İtalya Kültür Bakanlığı koruması altında olan Villa Aurora isimli eve alıcı bulunmaza, Roma hükümeti evi 538 milyon dolara alabilecek. Böylece ev, kamu malı olacak ve müze olarak kullanılabilecek. eserleri olmasa bu evin en fazla ederi 200 milyon dolar.

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 9

Villa Aurora'dan fotoğraflar...

Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 10
Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 11
Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 12
Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü - 13

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