Prens Nicolo'nun evi satılıyor: Milli meseleye dönüştü

İtalya Kültür Bakanlığı koruması altında olan Villa Aurora isimli eve alıcı bulunmaza, Roma hükümeti evi 538 milyon dolara alabilecek. Böylece ev, kamu malı olacak ve müze olarak kullanılabilecek. Sanat eserleri olmasa bu evin en fazla ederi 200 milyon dolar.