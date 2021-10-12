Prenses Diana'nın hayatını anlatan Spencer filminin vizyon tarihi belli oldu

NEDEN KRISTEN STEWART?

Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.