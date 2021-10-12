Prenses Diana'nın hayatını anlatan Spencer filminin vizyon tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 08:18
"MASAL TEPETAKLAK OLDU"
"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.
NEDEN KRISTEN STEWART?
Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.