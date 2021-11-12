Prenses Diana'nın korumasından Spencer filminin başrol oyuncusu Kristen Stewart'a tam not

Haberler 12.11.2021 - 13:13
Prense Diana’nın eski koruması Ken Wharfe, Diana’nın hayatını anlatan Spencer adlı filmde başroldeki Kristen Stewart’ın performansını değerlendirdi. ABD’de 5 Kasım’da vizyona giren ve Türkiye’de 19 Kasım’da gösterilecek olan Pablo Larrain’in Spencer adlı filminde Stewart, Prenses Diana’yı canlandırıyor.
1989 ile 1993 yılları arasında Diana’nın korumalığını yapan Ken Wharfe, filmin odağına aldığı 1991’deki kraliyet Noel tatilinde görevinin başındaydı. Sandringham’da geçirdikleri üç günlük Noel tatilinde Diana boşanmaya karar vermişti.
Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. 1991 yılında İngiltere Kraliyer Ailesi Noel tatilini Sandringham Köşkü'nde geçirmeye karar verir. Her şey yolunda gözükür ancak Lady Diana mutsuzluğunu saklamaya çalışır. Dışarıdan gözüken şaşalı yaşamın içine hapsolan Diana, Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna geldiğini düşünür ve 1991 Noel tatilinin, kraliyet içinde geçirmek istediği son günleri olmasına karar verir.
People dergisine konuşan Wharfe, “Son 10 yılda Diana’yı oynayan oyuncular arasında Kristen Stewart, ona en yakın olandı. Onun kişisel özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtmış” dedi.
Noel tatilinden bahsederken, "Onun için bir araftı" diyen Wharfe, “Diana, zamanın geçeceğini ve Londra'ya geri dönebileceğini umarak kendini mutfakta şefle ya da benim gibi insanlarla zaman geçirerek hapsederdi” dedi.
31 yaşındaki oyuncu Kristen Stewart, film için yapılan basın toplantısında, “Spencer filmi Diana’nın hayatının dönüm noktalarından birinde duygusal bir halini temsil ediyor. Filmde Diana’nın karakterinin başlangıcı olan ‘Spencer’ ismini alması ile birlikte tüm özelliklerinin özetini izleyeceksiniz. Bu kendisine geri dönmek için inanılmaz bir efor temsil ediyor, Diana, Spencer isminin kendisi için ne ifade ettiğine tutunmaya çalışıyor” demişti.
Stewart, ayrıca bir başka söyleşisinde, “Prenses Diana’ya karşı korumacı hissetmemeniz çok zor. O çok gençti… Herkesin bakış açısı farklı ve her şeyi doğru yapmak mümkün değil. Bu da kendi hayatımda yaşadıklarım ile empati kurmamı sağlıyor” diye konuşmuştu.
Kendini Prenses Diana’ya yakın hissettiğini vurgulayan Stewart, “Prenses Diana vefat ettiğinde ben çok küçüktüm. Spencer filmi üç günü kapsıyor ve yeni bilgiler vermek yerine gerçekten neler olabileceği hayalini şiirsel ve duygusal olarak aktarıyor” demişti.
Filmin yönetmeni Pablo Larraín, Kristen Stewart’ın “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemiş ve şunu eklemişti:
“Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü."