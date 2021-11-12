Prenses Diana'nın korumasından Spencer filminin başrol oyuncusu Kristen Stewart'a tam not

31 yaşındaki oyuncu Kristen Stewart, film için yapılan basın toplantısında, “Spencer filmi Diana’nın hayatının dönüm noktalarından birinde duygusal bir halini temsil ediyor. Filmde Diana’nın karakterinin başlangıcı olan ‘Spencer’ ismini alması ile birlikte tüm özelliklerinin özetini izleyeceksiniz. Bu kendisine geri dönmek için inanılmaz bir efor temsil ediyor, Diana, Spencer isminin kendisi için ne ifade ettiğine tutunmaya çalışıyor” demişti.

Stewart, ayrıca bir başka söyleşisinde, “Prenses Diana’ya karşı korumacı hissetmemeniz çok zor. O çok gençti… Herkesin bakış açısı farklı ve her şeyi doğru yapmak mümkün değil. Bu da kendi hayatımda yaşadıklarım ile empati kurmamı sağlıyor” diye konuşmuştu.

Kendini Prenses Diana’ya yakın hissettiğini vurgulayan Stewart, “Prenses Diana vefat ettiğinde ben çok küçüktüm. Spencer filmi üç günü kapsıyor ve yeni bilgiler vermek yerine gerçekten neler olabileceği hayalini şiirsel ve duygusal olarak aktarıyor” demişti.