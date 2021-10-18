Priene Antik Kenti'nde yapılan ilk kiliseye ulaşıldı

Bu yılki kazılarda kent dışındaki mezarlık gibi yapılara yoğunlaştıklarına dikkati çeken Altın, bir kilisenin izlerine ulaştıklarını ve bunun kendileri için heyecan verici olduğunu anlattı.

Kentte daha önce birkaç kilise ve tapınak bulunduğunu anımsatan Altın, "Bu bahsettiğimiz kilise muhtemelen buradaki ilk Hristiyanların topluca ibadet etmek için kullandıkları ve bunun için inşa ettikleri bir yapı. Şu anda buluntuların bize verdiği bilgilere göre bunları söylemek mümkün. Elimizdeki bulgulara göre Priene'deki en erken kilise, diyebiliriz" dedi.